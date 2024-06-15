Москва, 15 июня, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым сотрудничество двух стран в Евразийском экономическом союзе. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — проинформировали в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, советник президента России Антон Кобяков 8 июня рассказал, что о желании вступить в БРИКС, ЕАЭС и ШОС заявляют 59 стран. Он уточнил, что эти организации привлекают государства, которые хотят развивать сотрудничество в новых форматах в рамках многополярной модели мира.

Путин 14 июня на встрече с руководством МИД заявил, что мир подошёл к необходимости создания новой систем коллективной безопасности в Евразии без военного присутствия внешних сил. Глава государства отметил, что будущая архитектура системы безопасности в Евразии должна быть открыта для всех стран континента, включая страны НАТО, а для продвижения идеи этой системы необходимо активизировать диалог между уже работающими в Евразии многосторонними организациями, такими как СНГ, ЕАЭС и ШОС.

Путин также указал на то, что страны и регионы континента должны без вмешательства внешних сил определить области сотрудничества в вопросах совместной безопасности и выстроить механизмы и институты для достижения стабильности и развития.