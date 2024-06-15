Берлин, 15 июня, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине якобы не были серьёзными и не принесут стране мира. Своим мнением глава немецкого правительства поделился в Италии на саммите стран G7.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц, Азия

«Все знают, что это предложение не было сделано всерьез, но имело отношение к мирной конференции в Швейцарии. Оно не может сработать», — процитировал канцлера телеканал ZDF.

Шольц добавил, что для Украины необходимо выработать справедливое и честное соглашение о мире.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня российский лидер заявил, что Москва готова проводить мирные переговоры по Украине, если Киев выведет ВСУ с территории новых российских регионов. Он добавил, что российские войска прекратят огонь, если украинское руководство начнёт отводить войска и объявит об отказе вступать в НАТО.

На Украине отвергли мирные предложения Путина. Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что российский президент якобы озвучил «стандартный набор», который уже звучал неоднократно. Он счёл содержание названных Путиным мирных предположений по Украине «оскорбительными» для международного права.

Однако 15 июня стало известно, что часть депутатов Верховной рады приступила к обсуждению предложенной мирной инициативы по урегулированию украинского конфликта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и ЕС, тем меньше останется украинцев, которые для Запада являются лишь расходным материалом.