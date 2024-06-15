Москва, 15 июня, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Пять автомобилей столкнулись на 37-м километре Московской кольцевой автодороги. Об этом 14 июня сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На 37-м километре МКАД в шестой полосе движения столкнулись пять автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место аварии прибыли сотрудники оперативных служб, данные о пострадавших в результате ДТП уточняются.

В дептрансе добавили, что движение автотранспорта в районе аварии затруднено на расстоянии двух километров, и рекомендовали водителям в связи с этим выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 июня минивэн сбил на большой скорости пешеходов на тротуаре на въезде в Благовещенск. Из-за этого погибли пять человек: двое подростков (14 и 15 лет) и женщина (49 лет) умерли на месте ДТП, и позднее в больнице скончались ещё два человека — женщина (50 лет) и подросток (15 лет).

Сбившего пешеходов водителя задержали, по этому факту возбудили уголовное дело. Позднее суд отправил виновника аварии под арест.

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Марий Эл днём 14 июня три человека погибли и ещё шестеро пострадали. Автобус столкнулся с легковым автомобилем на федеральной трассе «Вятка».