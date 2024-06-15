Москва, 15 июня, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 15 июня поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР и заявил, что ждёт его приезда в Казань на саммит БРИКС 22–24 октября. Поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Сирил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в узком составе. 26 июля 2018 года, Йоханнесбург

Российский лидер заявил, что Москва высоко ценит личный вклад Рамафосы в развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства и продуктивного взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, G20 и других многосторонних структур.

Президент России сообщил, что ожидает продолжения конструктивного диалога с главой ЮАР, а также совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

«Буду рад приветствовать Вас на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября. Желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня нижняя палата парламента ЮАР Национальная ассамблея переизбрала Рамафосу на должность президента. Председатель Верховного суда ЮАР Раймонд Зондо сообщил, что за действующего президента проголосовали 283 депутата, за лидера партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малему — 44 депутата.

Сейчас Рамафоса считается избранным президентом, инаугурация состоится 19 июня. Президента выбрали сроком на пять лет.

Рамафоса, получив приглашение из Швейцарии приехать на инициированную киевским режимом «мирную» конференцию по Украине, отказался участвовать в ней. Он объяснил это решение сильной занятостью из-за конституционных процессов в стране.