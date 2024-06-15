Владивосток, 15 июня, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Артёмовский городской суд в Приморском крае огласил приговор по уголовному делу за контрабанду леса в отношении руководителя лесоперерабатывающей фирмы, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«66-летнего жителя Находки осудили по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»)», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, руководитель предприятия договорился с гражданином Китая и с августа по декабрь 2022 года незаконно вывозил через госграницу пиломатериалы из дуба монгольского объёмом свыше 350 куб. м. Общая стоимость контрабандных материалов составила более 7 млн рублей.

Для организации экспорта соучастники подготовили фальшивые документы о происхождении древесины.

Суд назначил виновному три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил. Иностранного соучастника разыскивают.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года в Иркутской области обнаружили сеть сбыта контрафактного алкоголя и сигарет. Сотрудники полиции задержали семерых мужчин в возрасте от 32 до 67 лет, которые больше двух лет продавали предпринимателям в регионе нелегальные алкоголь и сигареты. Незаконный товар бизнесмены получали из разных регионов России. Дома у подозреваемых провели обыск и изъяли восемь тысяч литров немаркированного алкоголя и около 40 тысяч пачек сигарет.

В 2022 году в Чувашии выявили крупный канал поставки контрафактной табачной продукции. По версии правоохранителей, продукция продавалась в упаковках из-под электронных сигарет, которые не подлежат обязательной маркировке. Из незаконного оборота изъяли 120 тыс. пачек сигарет на 13 млн рублей.