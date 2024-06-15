Бангкок, 15 июня, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин 15 июня опроверг слухи о том, что он планирует уйти в отставку, сообщила газета Bangkok Post.

ТАСС/EPA/NARONG SANGNAK Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин

Также он опроверг слухи о том, что планирует распустить палату представителей — нижнюю палату парламента — до того, как Конституционный суд вынесет решение по коррупционному уголовному делу.

«Я никогда не думаю об отставке или роспуске палаты представителей. Пусть судебная процедура идёт своим чередом. Я и не думал о побеге», — заявил Тхависин.

В Таиланде в отношении Тхависина возбудили уголовное дело после назначения на должность министра канцелярии главы правительства «скандального» политика Пичита Чуэнбана. Дело инициировала группа из 40 сенаторов.

Они подали иск в Конституционный суд, потребовав в мае этого года отстранить Тхависина и министра канцелярии от должности. Пичит Чуэнбан после этого ушёл в отставку.

Суд решил рассмотреть 18 июня дело в отношении Тхависина, но отклонил иск к ушедшему в отставку чиновнику. Если суд вынесет обвинительный приговор, Тхависин потеряет работу, сообщило издание.