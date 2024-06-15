Якутск, 15 июня, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Вылетевший из Зырянки в Якутск самолёт Ан-24 из-за технической неисправности возвратился в аэропорт вылета. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Павел Аджигильдяев Самолёт Ан-24

«Самолёт Ан-24, следовавший рейсом Зырянка — Якутск, из-за технической неисправности осуществил возврат на аэродром вылета», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что воздушное судно благополучно приземлилось и в результате этого никто не пострадал. Ведётся установление причин и обстоятельств инцидента.

Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступлений, предусмотренных ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») и ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня самолёт Ан-26 авиакомпании «ЮТэйр» произвёл жёсткую посадку у аэропорта Утренний в Ямало-Ненецком автономном округе. По предварительной информации, в результате этого есть пострадавшие. Воздушное судно следовало в аэропорт Сабетта.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. Следователи выявили признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования этого дела.

В конце мая вертолёт Ми-8 аварийно приземлился под Мурманском на расстоянии 20 км до пункта назначения из-за технической неполадки. В результате этого никто не пострадал.