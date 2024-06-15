Лондон, 15 июня, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит начать мирные переговоры с Россией. Такое мнение 14 июня высказал лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, его слова привело британское издание Daily Mirror.

Gage Skidmore Найджел Фарадж

«Я бы сказал Зеленскому: «Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодёжи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?» — заявил он.

По мнению Фараджа, лидер киевского режима не смог бы ему отказать после таких слов. Политик уточнил, что Киеву стоит начать переговорный процесс с Россией, несмотря на то что, вероятнее всего, в этом случае он потеряет территории.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня финский учёный Туомас Малинен заявил, что Украина оказалась в состоянии конфликта с Россией из-за того, что её руководство сделало страну угрозой для Москвы. По его мнению, военного конфликта с восточным соседом можно избежать только в том случае, если ты не являешься для него угрозой.

Зеленский вечером 14 июня назвал ультиматумом мирное предложение президента России Владимира Путина. Он также выступил с утверждением, что ВС России не прекратят наступательных действий даже в случае выполнения киевским режимом условий Москвы.

Президент России 14 июня на встрече с руководством МИД заявил, что российская сторона готова к возобновлению мирных переговоров с Киевом. Глава государства назвал условиями для этого полный вывод ВСУ из новых регионов России в границах, в которых они вошли в состав Украины, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Ещё одним условием для переговоров Путин назвал отмену антироссийских санкций Запада.