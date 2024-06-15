Лондон, 15 июня, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Принцесса Уэльская, супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон объявила о возможном выходе в свет и рассказала о своём самочувствии и борьбе с онкологией. Соответствующая публикация появилась 14 июня на официальной странице принца и принцессы Уэльских в социальной сети.

Royal.uk Кейт Миддлтон

Миддлтон подтвердила, что проходит лечение от онкологии и оно даёт положительные результаты, хотя до выздоровления и возврата к привычному ритму жизни ещё далеко.

«У меня хороший прогресс, но, как знает любой, кто проходит химиотерапию, у меня есть хорошие и плохие дни. В плохие дни вы чувствуете себя слабым, усталым», — призналась Миддлтон и уточнила, что лечение займёт ещё несколько месяцев.

Кейт Миддлтон призналась, что с нетерпением ждёт парада в честь дня рождения короля Карла III, который состоится уже в предстоящие выходные в Лондоне. Принцесса Уэльская пообещала присутствовать на параде вместе со всей семьёй, а также на других мероприятиях этим летом, если ей позволит здоровье.

«Учусь быть терпеливой, особенно с неопределенностью. Принимаю каждый день таким, каким он наступает, прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить время на исцеление», — добавила супруга наследника британского престола.

Начиная с декабря прошлого года Кейт Миддлтон не показывалась на публике, что вызвало шквал предположений. Позднее появилась информация о том, что принцесса Уэльская перенесла плановую хирургическую операцию на брюшной полости в одной из клиник в Лондоне. Первые кадры с ней появились в марте 2024 года. В видеообращении она заявила о прохождении курса профилактической химиотерапии. По словам Кейт, рак выявили послеоперационные тесты.

Достоверных сведений о том, что за тип онкологии у Кейт Миддлтон и на какой она стадии, нет. Предполагалось, в частности, что это может быть рак шейки матки, но эксперт по королевской семье Марк Рош со ссылкой на своих информаторов сообщил, что у Кейт Миддлтон был обнаружен рак толстой кишки.