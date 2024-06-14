Москва, 15 июня, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Мир подошёл к тому моменту, когда необходимо создание новой систем коллективной безопасности в Евразии без военного присутствия внешних сил, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел 14 июня.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — приводит слова российского лидера официальный сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул, что страны и регионы континента должны самостоятельно и без вмешательства внешних сил определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности и выстроить механизмы и институты для достижения стабильности и развития.

По словам Владимира Путина, будущая архитектура системы безопасности в Евразии должна быть открыта для всех стран континента, в том числе и для государств, входящих в Североатлантический альянс, а для продвижения идеи этой системы необходимо активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями, такими как СНГ, ЕАЭС и ШОС.

«В ходе недавнего визита в Китайскую Народную Республику мы обсудили эту проблематику с председателем КНР Си Цзиньпином», — отметил российский лидер.

Как указал Путин, предложение России дополняет и полностью согласуется с основными принципами китайской инициативы в сфере глобальной безопасности.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с Владимиром Путиным указал, что концепция евроатлантической безопасности утратила актуальность для РФ. Более того, евроатлантические структуры только доказали свою несостоятельность на фоне попыток Соединённых Штатов подчинить своей воле другие регионы.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МИД РФ напомнили, что президент России в ходе послания Федеральному собранию также заявлял о необходимости формирования евразийской системы безопасности. Вследствие этого Россия и Китай договорились о начале диалога в этом направлении.