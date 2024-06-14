Бриндизи, Италия, 15 июня, 2024, 02:21 — ИА Регнум. К соблюдению перемирия призвала все страны «Группа семи» (G7) на время Олимпийских игр, которые состоятся в Париже. Об этом 14 июня говорится в заявлении лидеров G7, принятом по итогам саммита в Италии.

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Авторы документа напомнили о резолюции Генассамблеи ООН «Построение мирного и лучшего мира посредством спорта и олимпийских идеалов», которую приняли в ноябре 2023 года.

«Мы с нетерпением ждем Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже и призываем все страны соблюдать олимпийское перемирие как индивидуально, так и коллективно, что прописано в резолюции Генассамблеи ООН», — указано в документе.

Резолюции Генассамблеи ООН не обязательны к исполнению и носят рекомендательный характер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин во время визита в Китай прокомментировал предложение об олимпийском перемирии. По мнению главы России, идея олимпийского перемирия правильная, но, чтобы требовать что-то от России, спортивные чиновники сами должны следовать правилам олимпизма. Путин указал, что международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии, политизируя спорт, что совершенно недопустимо.

С инициативой об олимпийском перемирии в отношении всех вооружённых конфликтов выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что инициативы о перемирии в украинском конфликте, включая идею президента Франции, усложняются намерением Киева перевооружиться и перегруппироваться, получив паузу.

Макрон на деле докажет, что действительно хочет перемирия, когда прекратит поставки оружия ВСУ, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа текущего года. Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участия в параде спортсменов на церемонии открытия и в самих Играх в качестве официальных представителей своих стран, а завоёванные ими в качестве так называемых «нейтральных спортсменов» медали не будут учитывать ни в одной турнирной таблице.