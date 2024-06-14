Кейптаун, 15 июня, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) переизбран Сирил Рамафоса. Это следует из итогов голосования Национальной ассамблеи, результаты огласил 15 июня председатель верховного суда ЮАР Раймонд Зондо, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Сирил Рамафоса

«Я объявляю достопочтенного Сирила Рамафосу законно избранным президентом», — заявил Зондо.

По итогам голосования Рамафоса набрал 283 голоса, его соперник — лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема набрал 44 голоса. Ещё 12 бюллетеней оказались испорчены.

Отмечается, что победе Рамафосы способствовали его договоренности с оппозиционным Демократическим альянсом, который представляет интересы белого меньшинства ЮАР, о создании правительства национального единства. Такое решение вновь избранный президент ЮАР принял после того, как правящая в ЮАР уже 30 лет партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) получила худшие результаты голосования с момента прихода к власти.

Торжественная церемония принятия Рамафосой президентской присяги состоится не позднее 19 июня. Президент в ЮАР избирается на пятилетний срок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент ЮАР Сирил Рамафоса отказался участвовать в так называемой «мирной конференции», организованной в Швейцарии по запросу киевских властей из-за президентских выборов.

Всеобщие выборы состоялись в ЮАР 29 мая. Действующего главу государства Рамафосу правящая партия «Африканский национальный конгресс» утвердила как кандидата на новый срок.