Нью-Йорк, США, 15 июня, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Отсутствие реакции Секретариата Организации Объединённых Наций на удар Вооружённых сил Украины, в результате которого погиб российский журналист, оператор телеканала НТВ Валерий Кожин, вызывает разочарование. Об этом 14 июня в ходе созванного Россией заседания СБ ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«На днях был убит очередной российский журналист — оператор телеканала НТВ Валерий Кожин, его коллеги ранены. Вызывает разочарование, что в Секретариате ООН не нашли смелость назвать виновную сторону и осудить этот теракт», — указал Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что украинские войска, не имеющие успехов в зоне боевых действий, прицельно бьют по мирному населению, разрушая жилые дома, школы и больницы. Небензя напомнил об ударе ВСУ американскими баллистическими ракетами ATACMS, в результате которого 7 июня в Луганске обрушился подъезд жилого дома и погибли шесть человек, пострадали 60.

Также постпред обвинил западные страны и ряд их представителей, забывших про международное гуманитарное право, в пособничестве террористическим атакам Киева против мирного населения.

«Представитель Госдепа США Мэттью Миллер дошёл до такой низости, что заявил, что якобы в Белгороде одни военные цели и нет граждан», — добавил Небензя.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня в посёлке Гольмовском в Донецкой Народной Республике во время выполнения профессиональных обязанностей пострадали двое сотрудников НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. Съёмочная группа снимала репортаж об обстрелах мирного населения украинскими войсками. Позднее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что оператор НТВ скончался в больнице.

После гибели журналиста Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 («Убийство») и ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). В ведомстве подчеркнули, что следствие установит все обстоятельства и определит лиц, причастных к совершению преступления.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с атакой ВСУ на журналистов обратилась в международные организации, в том числе в ООН, ОБСЕ и Управление верховного комиссара ООН по правам человека.