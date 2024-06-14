Салехард, 15 июня, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после жёсткой посадки самолёта Ан-26 авиакомпании Utair в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«По данному факту следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи выявили признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 14 июня. Самолёт Ан-26 совершил жёсткую посадку на удалении в два километра от аэропорта Утреннего. Как сообщили в Utair, в результате произошедшего пострадали пассажир и два члена экипажа. Всего на борту самолёта находился 41 человек.