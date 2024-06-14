Железногорск, Красноярский край, 14 июня, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Российский актёр и режиссер Игорь Меркулов скончался в возрасте 61 года. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Железногорского театра оперетты на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 14 июня, скоропостижно ушёл из жизни талантливый театральный режиссёр Игорь Меркулов. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Игоря Владимировича. Светлая память. Скорбим всем театром…» — говорится в публикации.

Причина смерти актёра и режиссёра Игоря Меркулова не названа.

Меркулов родился в 1962 году. Он учился в Музыкальном училище имени Гнесиных, окончил ГИТИС, получил специальности актёра театра драмы и кино, а также режиссёра музыкального театра. После выпуска служил в Театре имени Ермоловой, позднее — в Театре имени Гоголя, а затем работал главным режиссёром театра драмы имени Антона Чехова в Казахстане, в городе Павлодаре.

В 1978 году Меркулов сыграл роль Лёши Терентьева в популярном телесериале «Следствие ведут знатоки». В фильмографии Меркулова работы в таких кинофильмах, как «Птицы над городом», «Побег из дворца», «Включите северное сияние» и «Венок сонетов».

В Железногорском театре оперетты Меркулов поставил множество спектаклей, которые стали основой репертуара. Это «Алые паруса», , «Дубровский», «Так не бывает», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Униженные и оскорбленные» и ряд других.