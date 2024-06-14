Брюссель, 14 июня, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Официальные лица из 27 стран европейского союза в 14 июня обсуждали 14-й пакет санкций в отношении России, но не смогли его согласовать из-за позиции Германии. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

Утверждается, что Германия потребовала прояснить некоторые положения, касающиеся механизмов привлечения европейских компаний к ответственности за нарушение антироссийских санкций.

По информации источника, в Европейском союзе уже более месяца ведётся обсуждение пакета мер, включающего запрет на перевалку российского сжиженного природного газа и меры по привлечению к ответственности операторов ЕС за нарушение санкционного режима дочерними компаниями и партнёрами в третьих странах.

«Послы должны были обсудить и принять решение по этому вопросу в пятницу, но тема санкций была снята с повестки в последний момент. Следующая встреча запланирована на среду (19 июня. — Прим. ред.)», — говорится в материале.

Ранее о том, что власти Германии препятствуют согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России, также сообщило DPA. По данным агентства, в Германии опасаются, что из-за принятия новых санкций без поправок могут пострадать немецкие компании.

Как передавало ИА Регнум, против 14-го пакета антироссийских санкций также выступил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что содержание противоречит интересам Будапешта в области энергетики и может поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

Президент Владимир Путин отмечал, что России удалось преодолеть трудности, возникшие в результате санкционного давления со стороны Запада. По мнению российского лидера, западные санкции сыграли положительную роль для развития России.