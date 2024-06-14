Вашингтон, 14 июня, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Международное сообщество не примет предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил в беседе с журналистами заместитель постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций Роберт Вуд.

ИА Регнум Владимир Путин

«Я не видел всё, но то, что я видел, — это просто не будет приемлемым для международного сообщества», — приводит его слова Lenta.ru.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел России заявил, что условием для начала переговоров является вывод украинских войск со всех территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей. Глава государства отметил, что ВС России прекратят огонь, если Киев объявит и об отказе вступить в НАТО. Одним из условий он также назвал отмену западных санкций. Мирное соглашение необходимо подтвердить международными договорами, которые будут учитывать права, свободы и интересы русскоязычных жителей на Украине, добавил Путин.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал предложение Владимира Путина «ультиматумом». По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, он не считает инициативу российского лидера о переговорах мирной.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о том, какая была реакция на Западе и в Киеве, на его мирную инициативу. По его словам, глава государства назвал их реакцию ожидаемой и в очередной раз подтверждающей намерения Запада поддерживать конфликт на Украине «до последнего украинца».