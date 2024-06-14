Москва, 14 июня, 2024, 22:59 — ИА Регнум. В Центре знаний «Машук» прошёл образовательный форум «Родители со знанием», в рамках которого прошли обсуждения по эффективному развитию родительских сообществ. Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Мероприятие Родители со Знанием

В мероприятии, проходившем с 11 по 14 июня, приняли участие более 140 представителей родительских комитетов, классных руководителей и представителей региональных органов исполнительной власти в сфере образования. В числе организаторов — Минпросвещения России, Российское общество «Знание» и Движение Первых.

«Форум «Родители со знанием» стал той платформой, где родители, педагоги, эксперты и представители власти смогли обсудить и скоординировать форматы совместной работы и обменяться лучшими воспитательными практиками», — указал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.

Он подчеркнул, что родителям и школам как ключевым участникам в процессе воспитания детей необходимо работать слаженно.

Как отметила директор Департамента по работе с образовательным организациями Российского общества «Знание» Альбина Бикбулатова, в ходе мероприятия также обсудили пути прямого взаимодействия родителей, педагогов и региональных властей по выстраиванию совместной воспитательной работы.

«Итогом работы стали яркие предложения от участников, которые в дальнейшем будут использованы для развития работы родительских комитетов и воспитательной системы в целом», — добавила она.

Отмечается, что в заключительный день форума был представлен ряд инициатив, в том числе выстраивание взаимодействия родительского сообщества с Российским обществом «Знание», развитие системы наставничества родителей и профориентация школьников с помощью творческих мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию призвал обеспечить повсеместный высокий уровень подготовки школьников. Глава государства подчеркнул необходимость кратно расширить возможности для переподготовки уже работающих педагогов, а также качественно усилить подготовку будущих учителей и выстроить механизмы привлечения талантливых выпускников вузов к работе в школах.