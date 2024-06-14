Белгород, 14 июня, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома в Шебекино Белгородской области выросло до семи. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«В Шебекино количество пострадавших увеличилось до семи человек», — говорится в сообщении

Отмечается, что на данный момент сотрудники МЧС спасли шесть человек, разбор завалов продолжается.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Как ранее передавало ИА Регнум, 14 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино обрушился подъезд многоквартирного дома в результате удара ВСУ. Позднее МЧС проинформировало, что спасатели эвакуировали двух человек с пятого этажа дома.

12 мая ВСУ обстреляли Белгород, применив ракетный комплекс «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire. В результате удара полностью обрушился подъезд жилого дома, погибли 17 человек.