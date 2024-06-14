Солнечногорск, Московская область, 14 июня, 2024, 20:06 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции находится почти 700 тысяч российских военных. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тыс. человек», — сказал глава государства.

Он отметил, что в нынешних условиях ведения боевых действий требуется современный подход, а значит, необходимы люди опытные и в то же время достаточно молодые для своего уровня руководства войсками.

В январе Путин на встрече со студентами — участниками СВО в Санкт-Петербурге сообщал, что в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, Путин на встрече с участниками программы «Время героев» заявил, что организация российской армии, в том числе в вопросе продвижения перспективных кадров, значительно изменилась за время специальной военной операции. Он отметил, что командный состав Вооружённых сил значительно омолодился: командующим войсковыми группировками в среднем 56 лет, командующим армии — 50 лет, а командирам дивизии — 46 лет.