Москва, 14 июня, 2024, 19:43 — ИА Регнум. На встрече с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым обсуждали дальнейшую судьбу участников программы «Время героев», сообщил президент России Владимир Путин на встрече с бойцами СВО в подмосковном Солнечногорске.

Кадр из видео

«На встрече с министром обороны и начальником Генштаба обсуждал дальнейшую судьбу участников программы «Время героев», — заявил Путин.

По словам главы государства, глава Генштаба исходит из того, что президент может принять решение о переводе кого-то из участников программы на гражданскую службу. Путин отметил, что Герасимов попросил оставить толковых ребят в рядах Минобороны. Ведомство не хочет терять людей, которые прошли такой непростой отбор, оказались здесь и показывают хорошие результаты, добавил Путин

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Как сообщало ИА Регнум, на встрече с участниками программы «Время героев» президент назвал кадры одной из важнейших задач сегодняшнего дня. Президент рассказал, что идея организовать подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась во время встречи в Петербурге со студентами вузов — участниками СВО.

Глава государства в послании Федеральному собранию 29 февраля сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока кадровой программы «Время героев» стартовало 27 мая. Для 83 обучающихся предусмотрели четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. В первом из них участники изучат структуру системы государственного управления, её функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе.