Москва, 14 июня, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Слово «мама» у всех народов России священно, заявил президент Владимир Путин 14 июня на встрече с участниками программы «Время героев».

Кадр из видео

«У нас слово «мама» и понятие «мама» — во всяком случае у всех народов России — это священное слово», — заявил российский лидер.

Как уточнил он, это не случайно, поскольку на женщине лежит основная нагрузка по подъему и воспитанию детей.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня приехал в подмосковный Солнечногорск на встречу с участниками кадровой программы «Время героев». О её запуске российский лидер сообщил в послании Федеральному собранию 29 февраля.

На встрече Путин процитировал слова философа Ивана Ильина, который говорил, что жить надо ради того, ради чего можно умереть.