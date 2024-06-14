Москва, 14 июня, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» 14 июня напомнил, ради чего следует жить.

Кадр из видео

«Жить надо ради того, ради чего можно умереть», — заявил российский лидер, отвечая одному из участников кадровой программы.

Президент назвал сложным вопрос, касающийся целей в жизни. После чего он процитировал философа Ивана Ильина.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня приехал в подмосковный Солнечногорск на встречу с участниками образовательной программы «Время героев». О её создании президент сообщил в послании Федеральному собранию 29 февраля. Программа строиться по тем же стандартам, что и «Лидеры России». В новой кадровой программе могут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания.

В сентябре 2023 года Путин на открытом уроке «Разговор о важном» отметил, что если человек сможет реализовать себя, посвятить свою жизнь семье и стране, то это сделает его счастливым.