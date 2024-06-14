Киев, 14 июня, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра здравоохранения Украины Михаила Загрийчука и десятерых врачей задержали по делу о торговле органами, сообщило украинское издание LB. ua со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА Регнум Врачи операционная

По информации издания, Загрийчук работает заведующим трансплантацией и хирургией органов брюшной полости в Институте сердца. Остальные задержанные — сотрудники института, Волынской областной клинической больницы и Центральной городской клинической больницы Киева.

Задержанных подозревают в организации схемы по незаконному изъятию анатомических материалов у беспомощных людей с целью их последующего вывоза за границу. Следствие также предполагает, что медики могли продавать места в очереди на трансплантацию, что якобы позволяло именно Институту сердца получать органы для пересадок.

Всем участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине разоблачили преступную сеть, которая занималась незаконной торговлей человеческими органами. По данным СМИ, родные погибших пациентов добились медицинской экспертизы тел своих родных. Экспертиза показала, что у всех них было произведено прижизненное изъятие органов. После заведения уголовного дела на Украине полностью остановили трансплантацию органов.

В феврале сообщалось, что в Луганской Народной Республике обнаружили документы, подтверждающие, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток. А одними из первых доноров в ходе специальной военной операции стали бойцы Вооруженных сил Украины.

Зимой прошлого года трупы украинских военных без органов и признаков ранения обнаружили в морге Николаева. Уточнялось, что тела не значились ни в каких реестрах и списках, чем и воспользовались чёрные трансплантологи.

Помощник президента России Николай Патрушев в июле 2023 года утверждал, что киевский режим не только бросает своих военнослужащих на «мясные штурмы», но и использует раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации. Он подчеркнул, что в 2022 году глава киевского режима Владимир Зеленский не случайно подписал закон о трансплантации, который предусматривает трансплантацию человеческих органов без согласия.

В августе того же года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина покрывает кровавый бизнес и потворствует ему. По словам спикера МИД, связанные с незаконным изъятием органов из тел умерших людей скандалы стали появляться ещё с конца 1990-х годов. С начала 2000-х годов эта проблема стала масштабироваться.

Ещё больший размах чёрная трансплантология приобрела после начала российской специальной военной операции на Украине, отметила Захарова. Этому способствовало принятие Киевом законодательства, которое максимально упрощает деятельность трансплантологов на Украине.