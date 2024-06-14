Солнечногорск, Московская область, 14 июня, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Одна из важнейших задач сегодняшнего дня — это кадры. Об этом 14 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

Кадр из видео

«У нас очень много изменений в стране происходит — и в технологиях, и в образе жизни, и в стандартах управления. И одна из важнейших задач — это кадры», — отметил глава государства.

Президент рассказал, что идея организовать подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась во время встречи в Петербурге со студентами вузов — участниками СВО.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 июня участники первого потока кадровой программы «Время героев» завершили экспедицию к Северному полюсу. В ходе экспедиции слушатели проходили первый модуль магистерской программы обучения. Также сообщалось, что они продолжат учёбу в мастерской управления «Сенеж», которая продлится до 29 июня.

Обучение первого потока кадровой программы «Время героев» стартовало 27 мая. Для 83 обучающихся предусмотрели четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. В первом из них участники изучат структуру системы государственного управления, её функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе.

Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах власти и в госкомпаниях.