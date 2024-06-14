Москва, 14 июня, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Трое сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова предстанут перед военным судом, их обвиняют в государственной измене, попытке незаконно пересечь госграницу, а также в попытке вступить в террористическую организацию, сообщили 14 июня «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, обвиняемых задержали в Курской области. Им вменили намерение незаконно покинуть страну для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Следователи завершили расследование и передали уголовное дело в суд после утверждения в прокуратуре.

Сообщается, что дело братьев Ащеуловых рассмотрит Второй Западный окружной военный суд в открытом режиме. Дату заседания ещё не назначили.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле жителя Кемерово осудили за государственную измену, приговорив его к девяти годам заключения. Он связался с представителями украинских силовиков и договаривался об участии в конфликте на стороне ВСУ. Мужчина заполнил необходимую для этого анкету, купил камуфлированную форму, медицинские средства, рации, а также билет, чтобы выехать на Украину.

В мае сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб и госизмене. По версии следователей, он собирал данные о военной инфраструктуре в крае и передавал на Украину, понимая, что наносит ущерб безопасности России.

В начале июня в ЛНР местного жителя признали виновным в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Он собирал данные о перемещениях российских войск и пересылал их кураторам на Украине. Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы.