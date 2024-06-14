Москва, 14 июня, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил и заслушал доклады руководящего состава о выполняемых задачах. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба военного ведомства.

Кадр из видео

«Главе российского военного ведомства доложили, что дежурной сменой командного пункта осуществляется управление авиацией, войсками противовоздушной и противоракетной обороны, а также космическими войсками», — рассказали в министерстве.

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Отмечается, что техническое оснащение позволяет обеспечивать постоянный контроль над воздушно-космической обстановкой над всей территорией России.

Белоусову также доложили о боевой работе авиации в зоне проведения СВО в режиме реального времени, в том числе о применении самолётами Су-34 авиабомб по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении.

Кроме того, министру представили работу группы управления БПЛА, операторы которой в реальном времени получают информацию и обрабатывают видеопоток с целью обнаружения объектов противника.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Белоусов провёл совещание с помощником президента Алексеем Дюминым по поводу поставок беспилотников в Вооружённые силы. Белоусов отметил, что регионы с самого начала СВО оказывают большую помощь войскам в вопросах поставки техники и экипировки. Вместе с тем он добавил, что сейчас необходимо упорядочить поставки отдельного имущества на фронт, особенно средств радиоэлектронной борьбы и разведки.