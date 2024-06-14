Москва, 14 июня, 2024, 18:45 — ИА Регнум. При обсуждении мирного решения конфликта на Украине необходимо учитывать вхождение новых регионов в состав России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Сегодня сложилась другая ситуация, очевидно другая — де-факто и де-юре. Нельзя не учитывать, как сказал президент Владимир Путин, четырех новых территории, которые в соответствии с международным правом вошли в состав России и стали неотъемлемой её частью», — процитировали Пескова «Известия».

Он добавил, что предложение российского лидера о прекращении огня на Украине является мирной и конструктивной инициативой.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Владимир Путин во время встречи с руководством МИД озвучил условия, на которых Россия готова проводить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Для этого Киеву нужно вывести войска с территории новых российских регионов. Кроме того, ВС России прекратят огонь, если начнётся отвод ВСУ, а украинское руководство объявит об отказе вступать в НАТО, заявил президент.

Одним из условий он также назвал отмену западных санкций. Мирное соглашение необходимо подтвердить международными договорами, которые будут учитывать права, свободы и интересы русскоязычных жителей на Украине, заключил Путин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страна не собирается ни за кем бегать, чтобы донести предложение президента о возобновлении мирных переговоров по Украине. Глава ведомства заявил, что послы передадут руководству других стран текст речи, с которой выступил глава государства. После этого МИД будет ожидать реакцию от других государств, объяснил Лавров.