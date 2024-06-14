Рим, 14 июня, 2024, 18:36 — ИА Регнум. В Италии арестовали 54-летнего россиянина Дмитрия Чиракадзе в рамках расследования дела, связанного с побегом в марте 2023 года сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма, которого собирались экстрадировать в США, сообщило 14 июня агентство Ansa.

(сс) Артем Усс Артем Усс

«Чиракадзе, проживающий в Швейцарии, <…> считается одним из организаторов побега Усса», — сообщило агентство.

По версии следствия, россиянин координировал банду, которая помогла Артёму Уссу сбежать, а также поддерживал постоянный контакт с членами его семьи. По данным итальянского агентства, Чиракадзе является акционером многих российских компаний.

В пособничестве в побеге Усса подозревают ещё шесть человек, троих из них арестовали.

По данным агентства, к побегу Усса-младшего причастна преступная группировка из граждан Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Словении.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Артём Усс заявил, что ни он, ни его семья не причастны к покупке услуг, позволивших ему бежать из Италии, где он находился под домашним арестом. Сам побег, как выразился Усс, стал для него внезапным. Он также назвал смехотворными заявления о том, что услуги по побегу якобы оплатил он лично или его родственники. Организаторов побега он не назвал.

Усса задержали в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. В марте миланский суд принял решение об экстрадиции Усса в США, а через несколько дней стало известно об его исчезновении.

США пообещали выплатить до 7 млн долларов за данные об Уссе. Его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.