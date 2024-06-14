Ростов-на-Дону, 14 июня, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Следственное управление СК в Ростовской области возбудило уголовное дело в связи с возгоранием автомобиля, где в это время находился начальник штаба — первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский, сообщила пресс-служба ведомства.

РЕН ТВ

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«По факту происшествия следственными органами следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство», — сообщило ведомство.

Следователи установят причины, по которым загорелся автомобиль с офицером.

О возгорании автомобиля Собеского сообщили Telegram-каналы. Офицер ехал на машине, когда она начала дымить. Он успел выскочить из автомобиля до взрыва и не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в Москве взорвался автомобиль экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, когда он начал его заводить. Сработало взрывное устройство, водитель получил травму ноги, его госпитализировали.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве. Им оказался россиянин Владимир Головченко, который ранее 14 лет жил на Украине. Он признался в подрыве автомобиля и сообщил, что его завербовала СБУ, поручив убить Прозорова.