Москва, 14 июня, 2024, 18:34 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про попытку выйти из самолета, выброшенную ногу, предательскую фотоловушку и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Дарья Драй ИА REGNUM Мороженое

Центральный федеральный округ

В московском аэропорту во время захода на посадку не вполне трезвый гражданин вдруг решил поскорее выйти из салона и открыл дверь аварийного выхода, выходящую на крыло. Как ни странно, дверь открылась. Впрочем, самолет уже почти сел, и никто не пострадал. Свои действия мужчина объяснил тем, что ему стало очень жарко и хотелось быстрее покинуть самолет. Полиция его задержала, передает «ЧП Москва».

Другая история про неадекватность тоже пришла из столичного региона. «Москва на максималках» передает, что 22-летний житель города зацементировал себе половой орган, да так удачно, что вытащить его самостоятельно не сумел и вызвал спасателей. По словам молодого человека, он делал скульптуру… Сообщается, что сейчас с парнем все в порядке. Хочется уточнить: все ли в порядке с головой?

«Курский пост» узнал о необычной двойной свадьбе близнецов, которую сыграли в Курской области. Сочетались браком две пары: женихи — братья-близнецы, невесты — сестры-близняшки. В подарок им сотрудники ЗАГС торжественно вручили частичку огня от Семейного очага, зажжённого в день открытия Года семьи на выставке-форуме «Россия».

Белгородская «железная бабушка» Мария Колтакова, которой исполнилось 102 года, вновь порадовала поклонников: она в четвертый раз собирается прыгнуть с парашютом. «Белгородчина» напоминает, что, когда бабушке перевалило за девяносто, она решила вести очень активный образ жизни. Первый раз с парашютом она прыгнула в 93 года, а еще летала на дельтаплане, планере, в аэротрубе, погружалась с аквалангом и даже стояла босой на гвоздях.

Северо-Западный федеральный округ

В Псковском кремле поселилась лиса. Она выглядела не очень здоровой. «Псковским причудам» она напомнила «упоротого лиса» из известного мема. Кремлевским жителем она была, впрочем, недолго. Ее оперативно поймали и отправили в подворье под Псковом.

В Старой Руссе восстановили старинную кондитерскую лавку, о которой писал Достоевский. В «Братьях Карамазовых» он отметил, что лавка эта была главным бакалейным магазином в городе и притом «весьма не дурной». «ТопГан» сообщает, что в лавке воссоздали атмосферу эпохи Достоевского и надеются на интерес туристов и горожан.

В Эжве в Республике Коми случился вандализм, претендующий на рекорд. «Сыктывкар Онлайн» пишет: ко Дню России здесь установили клумбы с цветами. И что же? Через два дня от них практически ничего не осталось: прохожие сорвали все цветы.

Приволжский федеральный округ

В Поволжье — жара, с которой едва справляются кондиционеры. Но они не везде работают. Например, в одном саратовском автобусе кондиционер сломался. «Новости Саратова и области» пишут, что табло с температурой при этом аккуратно заклеили. Видимо, чтобы не смущать цифрами пассажиров.

В том же Саратове в городскую больницу доставили женщину с признаками очень сильного отправления. «Саратовщина» передает, что дама отравилась дымом кальяна. Она практически не могла говорить, страдала от одышки, у нее начался паралич верхних и нижних конечностей. Женщину откачали и уже выписали. Кажется, едва ли она еще захочет кто-нибудь покурить.

В Нижегородской области, в центре маленького города Лукоянова прохожие заглянули под мост через речушку Хвощевку, заметили пакет, развернули — а там человеческая нога. По разбирательству оказалось: виновата врачебная халатность, узнал канал «Кстати…». Врачи не знали, что делать с ампутированной ногой, и не придумали ничего лучше, как выбросить ее в укромное, казалось бы, место.

Южный федеральный округ

Водитель погрузчика два раза подряд выиграл в лотерею. Сначала 2,3 миллиона, после чего решил переехать из Волгограда на Кубань и начал строить дом. Денег не хватило, он купил еще сто билетиков и выиграл еще почти 6 500 000 рублей. Дом достроил. Теперь задумывается о бане. «А можно так же?» — интересуется «Типичная Кубань».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Михайловске Ставропольского края две женщины убили мужчину при очень необычных обстоятельствах. Они втроем распивали алкоголь на кладбище. Одна из дам предложила мужчине интимную близость, но тот отказался. Женщин это так разозлило, что они жестоко избили собутыльника, который тут же и скончался. Тело они спрятали в яму в лесу, пишет «Обычный Ставрополь». Убитому было 63 года, дамам — 29 и 37 лет.

Уральский федеральный округ

Родителей школьников в поселке Боровское Тюменской области заставили покупать билеты, чтобы посмотреть на вручение аттестатов их детям. Цена билета — 250 рублей. Выпускников пустят бесплатно. В школе говорят, что мероприятие проводят в Доме культуры, а не в школе, из-за неподобающего вида актового зала, передает «Наш город Тюмень».

«Бажовский сказ» радуется приключениям уральского пломбира: тот «все глубже внедряется в Азию». Мороженое теперь будут продавать еще и во Вьетнаме. Всего экспорт мороженого из Свердловской области только в текущем году увеличился на 66 процентов: из них четверть ушла в Китай.

Сибирский федеральный округ

В Томске установили очередной хороводный рекорд страны. Теперь он поставлен в номинации «самый массовый хоровод «круг в круге» из наибольшего количества людей в головных уборах цветов государственного флага РФ». «Томский очкарик» сообщает, что «круг в круге» водили 2638 человек в панамах белого, синего и красного цвета. Хоровод шел под звуки российского гимна.

В Канске женщина с двумя детьми поселилась в чужой открытой квартире. «Проспект Мира» узнал, что дама просто заметила открытую дверь, зашла в нее и осталась в квартире жить. Жила четыре года, пока не выяснилось, что квартира находится в муниципальной собственности. Выселять жительницу пришлось через суд.

В Бурятии мужчина украл фотоловушку, которая стояла у несанкционированной свалки. Она напоследок его сфотографировала и отправила снимок в Бурприроднадзор. «Бурятия онлайн» пишет: в ведомстве надеются, что похититель — мужчина 50 лет в кепке защитного цвета — одумается и вернет фотоловушку. В противном случае ему грозит до двух лет лишения свободы.

Дальневосточный федеральный округ

«Страновед» рассказывает, что в регионах удивляются и пугаются новому подростковому увлечению: квадробингу — имитации поведения животных. Дети ходят на четвереньках в масках и с хвостами, некоторые едят собачий и кошачий корм, лают и кусают прохожих. К примеру, прогулка квадроберов прошла в Вилючинске на Камчатке.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 21 июня.