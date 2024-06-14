* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 июня, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Комика и музыканта Семёна Слепакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) впервые оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

BardDesytnik Семён Слепаков

Слепакова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Решение 14 июня вынес Таганский суд Москвы.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст 14 апреля 2023 года внёс Слепакова в реестр иноагентов. Ведомство сообщило, что он получал поддержку от иностранных источников, а также выступал против СВО и формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом. Также артист негативно высказывался о гражданах России, сообщили в Минюсте.

Через месяц он подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Минюсту, потребовав, чтобы с него сняли статус иноагента.

Суд 2 июня прошлого года рассмотрел иск Слепакова и отказался удовлетворить его. В суде представители Минюста заявили, что Слепаков неуместно шутил, высмеивал президента и получал иностранное финансирование. Представители комика отрицают, что у него было какое-либо иностранное финансирование.

Слепаков после начала СВО уехал в Израиль, продав недвижимость в Москве. В декабре появилась информация о том, что комик выразил готовность выступить на новогоднем корпоративе в России, если за 40 минут ему заплатят гонорар в размере €50 тыс.