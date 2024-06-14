Балаково, Саратовская область, 14 июня, 2024, 15:23 — ИА Регнум. 18 сотрудников Балаковской АЭС вошли в сборную электроэнергетического дивизиона «Росатома», которая выступит на IX отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2024. Ежегодные соревнования пройдут с 16 по 21 июня на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Информационный центр Балаковской АЭС Работники Балаковской АЭС примут участие в чемпионате AtomSkills-2024

Специалисты Балаковской АЭС будут бороться за победу в четырех компетенциях: «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Цифровое ПСР-предприятие», «Управление жизненным циклом», «Охрана труда».

На главное профессиональное состязание в атомной отрасли отобрались призеры дивизионального этапа — чемпионата REASkills. Для многих это первый опыт участия в отраслевом чемпионате. При подготовке ребята опирались на задачи прошлых лет, недавний опыт в REASkills, проводили работу над ошибками.

Информационный центр Балаковской АЭС Работники Балаковской АЭС примут участие в чемпионате AtomSkills-2024

В преддверии чемпионата директор Балаковской АЭС Юрий Максимов встретился с участниками, чтобы поддержать и пожелать успеха. «Балаковская АЭС — одна из лучших атомных станций. Здесь работают профессионалы в своем деле. Вам предстоит проявить себя с лучшей стороны, а мы окажем всестороннюю поддержку», — обратился он к конкурсантам.

Информационный центр Балаковской АЭС Работники Балаковской АЭС примут участие в чемпионате AtomSkills-2024

AtomSkills — ежегодный отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий атомной индустрии, который госкорпорация «Росатом» организует с 2016 года. На сегодняшний день это один из крупнейших в мире чемпионатов, который в 2024 году проводится по 42 компетенциям.