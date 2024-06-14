Белгород, 14 июня, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома в Шебекино Белгородской области выросло до пяти. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России

«По предварительным данным, пострадали 5 человек. Разбор завалов продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с пятого этажа дома спасли ещё четырёх человек.

Как ранее передавало ИА Регнум, 14 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино обрушился подъезд многоквартирного дома в результате удара ВСУ. Он отмечал, что, по предварительным данным, пострадали три человека.

Позднее МЧС проинформировало, что спасатели эвакуировали двух человек с пятого этажа дома.