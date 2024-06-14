Благовещенск, 14 июня, 2024, 17:02 — ИА Регнум. По последним данным о последствиях ДТП, произошедшего в Благовещенске, погибли три человека, шестеро пострадавших находятся в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии, сообщил мэр города Олег Имамеев в Telegram-канале.

СК РФ

«Шесть человек, из них трое детей в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии. Молимся за них», — написал он.

Имамеев также уточнил, что погибли двое подростков в возрасте 14 и 15 лет, а также женщина в возрасте 49 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня в Благовещенске минивэн на большой скорости сбил пешеходов на тротуаре. За рулём автомобиля был 59-летний Евгений Б. Водителя задержали.

По информации источника ИА Регнум, водитель машины был пьян, когда сбил пешеходов. Губернатор Амурской области Василий Орлов также сообщил, что виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.

Управление СК по Амурской области сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с ДТП в Благовещенске. Водителя обвиняют в вождении автомобиля в пьяном виде, приведшем по неосторожности к гибели людей.