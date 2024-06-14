Николаев, Украина, 14 июня, 2024, 15:49 — ИА Регнум. По двум украинским военным аэродромам 14 июня нанесли удары, сообщил представитель силовых структур.

Иван Шилов ИА REGNUM

Удары нанесли по аэродрому Кульбакино возле города Николаева и Долгинцево в Кривом Роге в Днепропетровской области. Атаку военные осуществили, применив беспилотники и ракеты. Аэродромы в результате надолго вышли из строя.

«По итогам ракетных и БПЛА-ударов все тыловые аэродромы, используемые Воздушными силами Украины, повреждены», — процитировала силовика «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, представитель силовых структур заявил, что российские военные 14 июня нанесли в Кривом Роге удар по командному центру ГУР украинского минобороны, который располагался в здании полиции.

Для нанесения удара военные применили комплекс «Искандер-М».

В начале апреля представитель николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении российскими военными удара по Долгинцево. Минобороны 11 июня сообщило об уничтожении в Долгинцево самолёта Су-25 ВСУ с использованием боеприпаса «Ланцет».