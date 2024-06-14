Москва, 14 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по мосту в районе посёлка Старый Салтов в Харьковской области. Кадры уничтожения объекта опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Су-34 ВКС России уничтожил ещё одну важную артерию снабжения для ВСУ, нанеся удар высокоточной ракетой Х-38МЛЭ по мосту через Печенежское водохранилище», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки несколько пролётов моста оказались разрушены и ушли под воду.

Как передавало ИА Регнум, в мае российские военные нанесли удар по «мосту смерти» в Волчанске в Харьковской области. Это был последний функционировавший в городе мост, по которому снабжалась украинская группировка. Возле него погибло множество бойцов ВСУ, пытавшихся перебраться на другой берег.