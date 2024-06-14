Москва, 14 июня, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Самолёт Ан-26 авиакомпании «ЮТэйр» совершил жёсткую посадку вблизи аэропорта «Утренний» в ЯНАО, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Roscosmos via globallookpress.com

По предварительным данным, есть пострадавшие. Известно, что воздушное судно направлялось в аэропорт Сабетта.

«На удалении 2 км от аэродрома Утренний [судно] произвело жёсткую посадку. Есть пострадавшие», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Подробности происшествия не уточняются.

28 мая вертолёт Ми-8 аварийно приземлился в Мурманской области за 20 км до пункта назначения из-за технической неполадки. На борту было семь человек, в том числе три члена экипажа и четыре пассажира. Никто не пострадал.