Благовещенск, 14 июня, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Сбившего пешеходов в Благовещенске водителя задержали, возбудят уголовное дело. Об этом 14 июня заявил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Водитель задержан, будет возбуждено уголовное дело. Уверен, виновник понесёт заслуженное наказание», — написал он.

Глава региона отметил, что водитель был с признаками алкогольного опьянения, он вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, есть погибшие.

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Губернатор сообщил, что на место оперативно выехали восемь бригад скорой помощи, пострадавших увезли в областную клиническую больницу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, минивэн на большой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару, в Благовещенске. За рулём находился 59-летний Евгений Б., который был пьян.

В минздраве Амурской области уточнили, что не менее трёх человек погибли, семерых госпитализировали в результате наезда минивэна на пешеходов в Благовещенске.