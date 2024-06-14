Москва, 14 июня, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин имел в виду бывшего израильского премьера Нафтали Беннета, когда говорил о политике, который приезжал в Москву в марте 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».

РИА Новости/ Евгений Биятов Нафтали Беннет

«Упомянутый Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, — это не кто иной, как израильский премьер Нафтали Беннет», — написал он.

Медведев добавил, что Беннет после Москвы ездил в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда ещё спорных территорий, но его там не стали слушать, назвав «агентом Кремля».

Он назвал руководителей киевского режима идиотами, которые отвергли предложение о возможном мире на лучших для них условиях.

Ранее Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел рассказал, что один из западных политиков, который находился с рабочим визитом в Москве 5 марта 2022 года, пытался участвовать в переговорах о судьбе украинского суверенитета над Запорожской и Херсонской областями, но Киев не принял его услуги.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Москва готова начать переговоры, если Киев полностью выведет свои войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что Вооружённые силы России прекратят вести огонь, как только Киев начнёт выполнение этого требования и официально заявит об отказе вступать в НАТО.

Путин также призвал Запад и Киев принять новое мирное предложение России по Украине. Глава государства подчеркнул, что в противном случае они окажутся ответственны за продление кровопролития.