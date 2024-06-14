* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 14 июня, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Заподозренный в помощи ВСУ бард Сергей Никитин после концерта в Москве подписал книгу специально для оправдывавших терроризм режиссёра Евгении Беркович идраматурга Светланы Петрийчук (обе внесены в список террористов и экстремистов), передаёт корреспондент ИА Регнум.

youtube/Nikitinchannel

Известные барды Сергей и Татьяна Никитины после начала СВО покинули Россию и отправились к сыну в США. Исполнители таких песен, как «Я спросил у ясеня» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а также «Александра, Александра» из оскароносной картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», помимо прочего начали участвовать в мероприятиях, организаторы которых не скрывают, что вырученные средства отправятся антироссийским силам, в частности Украине.

Также выяснилось, что Никитины, помимо осуждения политики России, проживая в США, записывают антироссийские ролики для антироссийской организации «Настоящая Россия» (внесена в перечень иностранных агентов), созданной писателем Борисом Акуниным (внесён в список иноагентов, включён в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

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Когда об этом стало широко известно, а поэтесса Юнна Мориц пригрозила через суд запретить Никитиным исполнять написанные на её стихи песни, музыканты поспешили в соцсетях оправдаться и заверили, что якобы никогда не спонсировали ВСУ. Тем не менее в беседе с ИА Регнум барды отказались комментировать своё отношение к помощи Украине и говорить о позиции по отношению к СВО, продолжая исполнять в том числе песни на стихи экстремистки Беркович.

В июне в Москве было анонсировано несколько мероприятий с участием бардов Никитиных, но после резонанса в СМИ музыканты пропали с афиши концерта в честь 90-летия поэта и музыканта Юрия Визбора.

Несмотря на это, Сергей Никитин уже успел вернуться в Москву и дать несколько выступлений, а также поучаствовать в роли судьи детского фестиваля авторской песни «Слушай и скажи».

После одного из концертов корреспондент ИА Регнум стал свидетелем того, как Никитин подписал книгу специально для Беркович и Петрийчук. Зрительница пообещала отправить экземпляр с автографом и словами поддержки прямиком в тюрьму.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство по делу режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которые были задержаны в марте прошлого года за оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК «Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет»). Причиной разбирательства стал поставленный Беркович спектакль по пьесе Петрийчук «Финист Ясный Сокол». В нём были представлены истории женщин, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама и уезжали к ним в Сирию. Беркович и Петрийчук вину не признали.