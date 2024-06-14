Москва, 14 июня, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Вся территория Украины может сначала стать санитарной зоной, а затем при желании жителей — войти в состав России, заявил 14 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«В эту [санитарную] зону может попасть вся Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза», — написал он в «ВКонтакте».

При этом зампредседателя Совбеза добавил, что такие территории при желании людей, проживающих там, могут стать частью России. Он также предупредил о катастрофическом для ВСУ развитии событий на фронте и подчеркнул, что Россия должна обеспечить себе безопасность на многие годы.

Президент Владимир Путин в начале 2024 года заявил о необходимости отодвинуть от российских границ демилитаризованную зону на Украине, чтобы обеспечить безопасность российских городов от обстрелов ВСУ.

Глава государства 17 мая заявил, что в зоне СВО создадут санитарную зону с приграничными российскими регионами. Операция российской армии на харьковском направлении положила начало созданию этой зоны, заявил Путин.

Медведев 17 мая заявил, что западные поставки Киеву дальнобойных ракет могут вынудить Россию установить санитарную зону на Украине такого размера, что она дойдёт до Польши или дальше.