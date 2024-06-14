Благовещенск, 14 июня, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Минивэн на большой скорости сбил около десяти человек, которые шли по тротуару, в Благовещенске. Об этом 14 июня сообщил Telegram-канал «112».

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По предварительной информации, погибли пять человек.

Отмечается, что водитель автомобиля был пьян. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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Как передавало ИА Регнум, в апреле девушка забралась в чужую «Газель», завела машину, которая после этого въехала в толпу прохожих. Инцидент произошёл около одного из домов на Яблоневой аллее в Зеленограде. Водитель «Газели» оставил ключи в замке зажигания и не закрыл автомобиль. У машины стояли две девушки, одна из которых завела двигатель, в результате автомобиль начал движение и сбил пешехода. Находившуюся на тротуаре девушку 1995 года рождения госпитализировали в тяжёлом состоянии.