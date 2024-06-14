Москва, 14 июня, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Концепция евроатлантической безопасности утратила для России актуальность, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Глава МИД напомнил, что первые пару десятилетий страна входила в структуры, которые были евроатлантическими по своему характеру. Однако, по словам Лаврова, все они в итоге доказали свою несостоятельность из-за попыток США подчинить всех своей воле.

«Европа тоже стала одной из жертв такой политики, утратила свою самостоятельность, и в этом смысле безопасность как нечто достигаемое, желаемое в евроатлантическом контексте для нас больше не актуальна», — отметил глава МИД.

Он добавил, что Россия начала перераспределять дипломатические ресурсы на наиболее востребованные направления, в числе которых страны Глобального Юга и Востока.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с руководством МИД Путин заявил о крахе евроатлантической системы безопасности. По его словам, мировому сообществу придётся создавать её заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности.

Глава государства добавил, что у мирового сообщества был шанс построить надёжный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось слушать и учитывать мнение всех заинтересованных сторон, отметил президент.

Российский президент 14 июня прибыл на встречу с руководством Министерства иностранных дел. Глава государства выступил с речью, в которой поднял все главные вопросы, включая ситуацию на Украине и международную архитектуру безопасности.

В апреле глава МИД напомнил, что российский лидер в послании Федеральному собранию заявлял о напрашивающейся задаче сформировать евразийскую безопасность. В этой связи Россия и Китай договорились начать диалог по укреплению безопасности в Евразии.