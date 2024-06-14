Москва, 14 июня, 2024, 14:15 — ИА Регнум. В Александровском саду Москвы в преддверии Дня памяти и скорби проведут профилактику Вечного огня. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Мероприятие назначено на 19 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

«Профилактика занимает примерно 40 минут, на это время священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку — точную уменьшенную копию основной», — рассказал Бирюков. По его словам, Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов АО «Мосгаз». Плановые осмотры сооружения проводятся ежедневно, а техническое обслуживание проводят раз в месяц. Дополнительные профилактические работы проводятся перед Днем защитника Отечества, Днем Победы и Днем памяти и скорби.

Заместитель мэра Москвы рассказал об устройстве сооружения. «Бесперебойную работу Вечного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, созданная специально для мемориала, — пояснил Пётр Бирюков. — Мемориал оснащен системой тройного резервирования — три камеры и столько же специальных запальников с платиновой нитью накаливания поддерживают постоянный процесс горения, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя».

В ходе профилактических работ столичные газовики тщательно проверят каждый из трех запальников, заменят платиновые спирали. После завершения профилактики пламя вернут на основную горелку, сообщил Бирюков.

Напомним, Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду горит с 8 мая 1967 года.