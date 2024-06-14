Москва, 14 июня, 2024, 14:25 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы новое жильё по программе реновации получили больше 5 тысяч семей, сообщил в своём Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Telegram-канал мэра Сергея Собянина

«Они переезжают в 41 дом в 13 районах города. Больше 70% новосёлов воспользовались бесплатной помощью при переезде», — отметил градоначальник.

Он добавил, что в СВАО переселяться начали жители 75 домов. При этом 15 старых зданий уже освободили, 41 дом снесли. На их месте строители начали возводить 13 жилых комплексов.

По словам Собянина, для удобства жителей рядом с новыми кварталами строят социальные объекты. В Свиблово и Останкинском районе появятся современные школы на 550 и 825 мест. Также планируют построить блок начальных классов. В Останкинском районе на 50% готов новый детсад, второе дошкольное учреждение начали строить в Северном Медведкове. В Бутырском возведут школу для 325 учеников и отремонтируют здание центра женского здоровья.

Как сообщало ИА Регнум, программа реновации помогла обновить инженерные сети. 8 июня мэр Москвы сообщил, что обновлённые коммуникации получили более 50 районов.

За четыре года для строительства новых домов переложили 14 км труб, точечно отключая подачу топлива, проложили 21 км коммуникаций для подключения новостроек к отоплению, построили коммуникации водоснабжения и водоотведения общей протяжённостью 34 км, рассказал он. Также были построены 16,4 км сетей отведения поверхностного стока и проложены 32,3 км электросетей, отметил Собянин.