Москва, 14 июня, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский теперь никто и звать его никак, за ним нет власти и его приказы никто не должен исполнять, заявил 14 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Теперь Зеленский — никто и звать его никак. За ним нет власти», — написал он в «ВКонтакте».

Зампредседателя Совбеза назвал Зеленского узурпатором, захватившим власть и превратившим украинцев в заложников.

При этом Медведев добавил, что любой украинский военный совершает уголовное преступление, исполняя наказания назначенных после истечения срока полномочий Зеленского лиц. По словам зампредседателя, глава киевского режима ежедневно посылает на смерть бойцов, не имея на это никаких прав.

По его словам, Зеленского ждёт суд или расправа, а Украину — капитуляция.

Президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел 14 июня заявил, что легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими способами, его президентский срок истёк. Глава государства также назвал спектаклем отмену президентских выборов а на Украине.

До этого, 7 июня, российский лидер также отмечал, что нахождение Зеленского на посту главы киевского режима является узурпацией власти.

Зеленский отменил проведение выборов, которые должны были пройти весной 2024 года. Он сослался на военное положение и на то, что якобы украинцы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.