Москва, 14 июня, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Пришло время обсуждать вопрос о постепенном сворачивании военного присутствия внешних держав в евразийском регионе, заявил 14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Global look Press/Kay Nietfeld/dpa

Глава государства призвал начать широко обсуждать новую систему двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии.

«При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе», — заявил Путин.

Он отметил, что, если создать надёжную систему безопасности в будущем, отпадёт необходимость в подобном присутствии внерегиональных военных контингентов.

«Да, по большому счёту, если честно, сегодня-то никакой необходимости нет — оккупация только, вот и всё», — заявил Путин.

Евразийские страны и региональные структуры будут сами определять конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности. Важно выстроить системы работающих институтов, а также механизмы и договоренности, реально помогающие достичь странам общей цели стабильности и развития.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895529" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Опасность для Европы исходит не от России

Также президент отметил, что будущая архитектура евразийской безопасности открыта для всех. Нужно наладить диалог со странами, которые пожелают участвовать в её создании. Система евроатлантической безопасности полностью сошла на нет, и теперь нужно создавать с нуля новую архитектуру.

Россия готова к диалогу со всеми странами, если это будет серьёзный разговор, а не имитация, заявил Путин. Он назвал провалом итог кампании Запада, пытавшегося изолировать Россию.