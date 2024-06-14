Путин призвал свернуть европейское военное присутствие в Евразии
Москва, 14 июня, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Пришло время обсуждать вопрос о постепенном сворачивании военного присутствия внешних держав в евразийском регионе, заявил 14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.
Глава государства призвал начать широко обсуждать новую систему двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии.
«При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе», — заявил Путин.
Он отметил, что, если создать надёжную систему безопасности в будущем, отпадёт необходимость в подобном присутствии внерегиональных военных контингентов.
«Да, по большому счёту, если честно, сегодня-то никакой необходимости нет — оккупация только, вот и всё», — заявил Путин.
Евразийские страны и региональные структуры будут сами определять конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности. Важно выстроить системы работающих институтов, а также механизмы и договоренности, реально помогающие достичь странам общей цели стабильности и развития.
Также президент отметил, что будущая архитектура евразийской безопасности открыта для всех. Нужно наладить диалог со странами, которые пожелают участвовать в её создании. Система евроатлантической безопасности полностью сошла на нет, и теперь нужно создавать с нуля новую архитектуру.
Россия готова к диалогу со всеми странами, если это будет серьёзный разговор, а не имитация, заявил Путин. Он назвал провалом итог кампании Запада, пытавшегося изолировать Россию.