Москва, 14 июня, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Россия в 2022 году не исключала сохранения суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями при предоставлении российской стороне сухопутного коридора в Крым, заявил президент Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства добавил, что многие западные политики предложили России посреднические усилия по украинскому вопросу, когда она заняла часть Херсонской и Запорожской областей.

«Сейчас <…> положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию», — отметил российский лидер.

Президент в этой связи сказал, что речи о нарушении государственного единства России быть не может. Вопрос закрыт, подчеркнул Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895518" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении новых территорий в состав России. Поздравляя жителей новых регионов, Путин отмечал, что их пытались запугать, но они мужественно выстояли.

Донбасс, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России, подчёркивал глава российского государства. Путин напомнил в ноябре 2023 года, что все эти территории издавна входили в состав России.