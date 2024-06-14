Москва, 14 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Украинский кризис не является конфликтом двух государств, в его основу легла агрессивная политика Запада, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, конфликт вызвали не проблемы между двумя народами.

«Дело обстоит по-другому. Корни конфликта не в двухсторонних отношениях. События на Украине — прямой результат мирового и европейского развития конца XX — начала XXI века, той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до начала спецоперации», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что если бы причиной конфликта были противоречия между Россией и Украиной, то два народа с общей историей, культурой и духовными ценностями нашли бы способ справедливо решить любые возникшие разногласия.

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Как сообщало ИА Регнум, на встрече российский лидер заявил, что западная дипломатия даёт обратный результат. Вмешательство в политику других стран, так называемая «западная» дипломатия, приводит эти государства только к разрушению, отметил президент. Он напомнил о развале Югославии, в которой были внутренние проблемы. Но они резко обострились из-за грубого внешнего вмешательства. Тогда проявился главный принцип «дипломатии по-натовски» — обвинить одну из сторон внутреннего конфликта во всех грехах и обрушить на неё всю политическую, информационную и военную мощь, а также санкции, заявил Путин.

Президент заявил также, что Запад дискредитировал ключевые рыночные институты торговыми войнами и санкциями, подорвал военно-политическую стабильность в мире, пытается сдерживать развитие Глобального Юга.